In vista di Sassuolo-Juve: le possibili scelte di Dionisi e Allegri

In vista del match di domani pomeriggio al Mapei Stadium, Dionisi dovrà fare a meno di Consigli che non s'è allenato durante la settimana. Al suo posto scenderà in campo Alessio Cragno: il reparto difensivo sarà composto poi da Toljan e Vina sulle corsie esterne, Viti potrebbe subentrare a Ruan Tressoldi per affiancare Erlic al centro. Per il centrocampo ci saranno la coppia Boloca (o Thorstvedt)-Matheus Henrique. Reparto offensivo affidato a MimmoBerardi, Laurienté e Pinamonti. Ballottagio tra Bajrami, Defrel e lo stesso Thorstvedt, più in svantaggio invece Castillejo.