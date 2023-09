Ziliani: “La Juve non poteva essere ammessa al campionato di A”

E poi: "Eh sì, perché così com’è successo alla Reggina, che non avendo onorato un debito verso il fisco di 757 mila euro (avete capito bene, meno di un milione) è stata esclusa dal campionato di Serie B, ha dovuto cambiare nome - si chiama adesso La Fenice Amaranto Reggio Calabria -, è stata retrocessa in Serie D girone I e a partire dal 24 settembre se la vedrà con San Luca, Siracusa, Portici, Licata, Gioiese e via via fino alla Nuova Igea Virtus avversario della 19^ giornata, anche la Juventus, che non ha onorato i debiti verso i suoi tesserati (a Ronaldo deve 19.9 milioni), condizione indispensabile per ottenere l’iscrizione al campionato né più né meno del non avere debiti erariali, non poteva essere ammessa al campionato di Serie A".