Le parole dell’ex centrocampista bianconero a La Gazzetta dello Sport.
In un’intervista concessa a La Gazzetta dello Sport, l’ex centrocampista della Juventus Sami Khedira, ha parlato della squadra bianconera e della stagione da poco terminata. Di seguito le sue dichiarazioni:
"Per me la Juventus è il miglior club nella storia del calcio italiano. Non sono a Torino, non conosco bene la situazione ma conosco Giorgio Chiellini e so che sta soffrendo tanto, esattamente come me che sono un tifoso. La stagione è stata difficile, la Juve deve andare in Champions. Devono lottare per tornare, come hanno fatto quando sono andati in Serie B e poi hanno vinto 9 scudetti e conquistato due finali di Champions. La chiave è la continuità, e non parlo di risultati ma di allenatore, società, dirigenti. Ho enorme fiducia in Giorgio, è una gran persona e ama la Juve come me. Sono certo tornerà grande".
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