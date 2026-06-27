In un’intervista concessa a La Gazzetta dello Sport, l’ex centrocampista della Juventus Sami Khedira, ha parlato della squadra bianconera e della stagione da poco terminata. Di seguito le sue dichiarazioni:

"Per me la Juventus è il miglior club nella sto­ria del cal­cio ita­liano. Non sono a Torino, non cono­sco bene la situa­zione ma cono­sco Gior­gio Chiel­lini e so che sta sof­frendo tanto, esat­ta­mente come me che sono un tifoso. La sta­gione è stata dif­fi­cile, la Juve deve andare in Cham­pions. Devono lot­tare per tor­nare, come hanno fatto quando sono andati in Serie B e poi hanno vinto 9 scu­detti e con­qui­stato due finali di Cham­pions. La chiave è la con­ti­nuità, e non parlo di risul­tati ma di alle­na­tore, società, diri­genti. Ho enorme fidu­cia in Gior­gio, è una gran per­sona e ama la Juve come me. Sono certo tor­nerà grande".