La società bianconera continua a lavorare in vista della prossima stagione, e uno degli obiettivi principali è quello di rinforzare il reparto difensivo. Nelle ultime ore, in cima alla lista delle preferenze della dirigenza, sarebbe finito il profilo di John Lucumí, difensore colombiano attualmente di proprietà del Bologna.

Il centrale, seguito già da diverse settimane, viene considerato il profilo ideale da consegnare a mister Spalletti. Il classe 1998, garantirebbe infatti affidabilità e soprattutto vanta già esperienza nel nostro campionato. Negli ultimi giorni, i contatti tra la dirigenza della Juventus e gli agenti del calciatore si sarebbero intensificati e nei prossimi giorni si potrebbe trovare l’accordo con il club emiliano.

La richiesta del Bologna

Il Bologna valuta il cartellino del difensore intorno ai 25 milioni di euro, una cifra superiore rispetto a quella che la Juventus vorrebbe spendere, il club emiliano è però consapevole dell'interesse di diverse società e non sembra intenzionato ad abbassare le proprie richieste.

La trattativa potrebbe essere facilita da Fabio Miretti. Vi abbiamo raccontato di come il centrocampista piaccia al club felsineo e di come i contatti sarebbero già andati avanti. Con una cessione del classe 2003, i dialoghi tra i due club potrebbero rimanere aperti anche per arrivare a trovare la giusta quadra economica per Jhon Lucumí. I prossimi giorni potranno riservarci delle importanti novità.