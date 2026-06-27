Stando a quanto riporta l’edizione odierna de La Stampa, Llyod Kelly potrebbe lasciare Torino nella prossima sessione estiva di calciomercato. Difatti, la Juventus è al lavoro anche sul fronte delle uscite, e il difensore inglese potrebbe far generare alla dirigenza bianconera una plusvalenza utile per le casse societarie. Il centrale arrivato lo scorso anno per circa 17,5 milioni di euro e oggi valutato intorno ai 30 milioni.

L’interesse della Premier League

Llyod Kelly avrebbe catturato l’attenzione di diversi club di Premier League. Newcastle e Nottingham Forest, starebbero infatti monitorando la situazione e non è escluso che a breve decidano di uscire allo scoperto con una prima offerta alla Juventus.

La dirigenza bianconera continua quindi a valutare ogni scenario. Se dovesse arrivare un'offerta vicina alla valutazione fissata dal club, la partenza di Kelly potrebbe rappresentare una delle operazioni chiave dell'estate, sia per migliorare il bilancio sia per finanziare l'assalto ai profili individuati da Spalletti.