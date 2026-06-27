Gli ultimi aggiornamenti in merito al futuro di Randal Kolo Muani.
Attraverso un video caricato sul proprio canale YouTube, l’esperto di calciomercato Matteo Moretto, riporta gli ultimi aggiornamenti legati alla trattativa tra la Juventus e Randal Kolo Muani. Di seguito le sue parole:
"La Juventus qualche settimana fa aveva raggiunto un accordo sui termini personali anche con Sorloth. E ha raggiunto lo stesso accordo sui termini personali anche con Kolo Muani. È vero che c'è massima sintonia e, come dire, un grandissimo feeling tra Kolo Muani e la Juventus, però i bianconeri devono anche arrivare a chiudere gli accordi tra club, quindi sicuramente ci sono contatti con il Paris Saint-Germain.
Dalla parte della società bianconera ci dicono che comunque e filtra discreto ottimismo, però la Juventus deve arrivare ad un accordo con il club francese , quindi insomma ci sta arrivare ad una base di intesa col calciatore, ci sta incassare la disponibilità, non solo disponibilità, perché si è parlato anche di numeri, di contratto, quindi insomma qualcosa in più, però poi la Juventus deve arrivare a chiudere l'accordo anche con il club che detiene il cartellino".
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