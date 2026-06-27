Attraverso un video caricato sul proprio canale YouTube, l’esperto di calciomercato Matteo Moretto, riporta gli ultimi aggiornamenti legati alla trattativa tra la Juventus e Randal Kolo Muani. Di seguito le sue parole:

"La Juventus qualche settimana fa aveva raggiunto un accordo sui termini personali anche con Sorloth. E ha raggiunto lo stesso accordo sui termini personali anche con Kolo Muani. È vero che c'è massima sintonia e, come dire, un grandissimo feeling tra Kolo Muani e la Juventus, però i bianconeri devono anche arrivare a chiudere gli accordi tra club, quindi sicuramente ci sono contatti con il Paris Saint-Germain.

Dalla parte della società bianconera ci dicono che comunque e filtra discreto ottimismo, però la Juventus deve arrivare ad un accordo con il club francese , quindi insomma ci sta arrivare ad una base di intesa col calciatore, ci sta incassare la disponibilità, non solo disponibilità, perché si è parlato anche di numeri, di contratto, quindi insomma qualcosa in più, però poi la Juventus deve arrivare a chiudere l'accordo anche con il club che detiene il cartellino".