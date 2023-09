Juve, le statistiche in vista del match con l’Empoli: la nota

Il sito ufficiale della Juventusha pubblicato una nota con le statistiche in vista della sfida con l'Empoli. Ecco il comunicato: "Seconda trasferta stagionale in Serie A per la Juventus, con i bianconeri che puntano a bissare l'esito della prima, vinta a Udine. Il calendario di Serie A porta la squadra di Mister Allegri a Empoli. Come ogni giornata, viviamo l'avvicinamento alla sfida attraverso numeri e statistiche. COME ARRIVANO ALLA SFIDA EMPOLI E JUVE L’Empoli ha perso le prime due partite di questo campionato e non rimedia tre sconfitte nelle prime tre gare stagionali in Serie A dall’annata 2005/06 – una di queste proprio contro la Juventus (0-4 interno). In generale inoltre i toscani sono a secco di reti da tre turni e non inanellano quattro partite di fila senza andare a bersaglio da ottobre 2016 (otto, anche in quel caso nella striscia compaiono i bianconeri – 0-3 in casa). L’Empoli ha perso le ultime due gare interne di Serie A senza segnare e non hai mai fatto peggio nella competizione. In generale, la squadra toscana non registra tre sconfitte casalinghe di fila nella competizione dal periodo tra dicembre 2021 e gennaio 2022 (contro Milan, Sassuolo e Roma in quel caso). L’Empoli non ha trovato la via della rete in cinque delle 12 partite casalinghe disputate in Serie A nel 2023: nel parziale, nessuna squadra ha registrato più incontri interni senza segnare di quella toscana nella competizione tra le squadre presenti sia in questo che nel precedente torneo (cinque anche il Torino).