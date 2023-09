Pescara, Zeman: “Fa sempre piacere fare risultato contro la Juve”

Zeman non nasconde la sua rivalità con la Juve: le parole dell'allenatore del Pescara in conferenza stampa dopo la vittoria contro la Next Gen

Dopo la vittoria per 3-1 contro la Juventus Next Gen l'allenatore del Pescara Zeman ha detto: "Non ho rivincite da prendere contro nessuno, nemmeno contro la Juve. Certo, la Juve è sempre la Juve e fa piacere fare risultato contro la di lei, a me e al pubblico".

"Oggi è andata bene ma spesso è successo che ci siamo dimenticati di fare quello che dovevamo fare e che avevamo preparato. Sono molto contento del pubblico numeroso, spero siano venuti per noi e non per la Juventus", ha concluso il tecnico del Pescara.

Nel corso della sua lunga carriera Zeman non ha mai nascosto la sua rivalità con la Juve e per questo anche battere la Next Gen per lui è una soddisfazione.

