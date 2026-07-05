Destiny Elimoghale, attaccante della Juventus Primavera, ha rilasciato un’intervista ai microfoni di Tuttosport. Il gioiellino bianconero, impegnato attualmente con l’Italia Under 19 nella fase finale degli Europei, ha parlato del percorso con la Nazionale e delle sue future ambizioni. Di seguito le sue parole.

Le parole di Destiny Elimoghale

Obiettivi in questo Europeo? ”Abbiamo tanta voglia di dimostrare il nostro valore. Contro la Croazia ci sono state alcune occasioni per vincere la partita, ma non le abbiamo sfruttate al meglio. Credo sia mancata un po’ di cattiveria in area di rigore. Loro hanno fatto tanto possesso palla, cercando poco la profondità. Noi abbiamo aspettato, senza però pressare quando c’è stata la possibilità di farlo”.

Obiettivi per il futuro? ”Un giorno voglio arrivare a giocare con la prima squadra della Juventus. Gioco alla Juve da quando avevo sette anni, ma ho cominciato nel Rebaudengo, società di Torino, città dove sono nato e cresciuto con la mia famiglia.

Un modello d’ispirazione? “Ho sempre ammirato Neymar prime, soprattutto ai tempi del Santos. Mi dicono che io somigli a Rafa Leao del Milan e che abbia le sue movenze. Nella Juventus mi ispiro molto a Kenan Yildiz, ma non ho ancora avuto il piacere di conoscerlo”.

Padoin? “Ho un bellissimo rapporto con lui, con il mister ci sentiamo spesso. Padoin mi chiede più concretezza sotto porta. Sono molto critico e ascolto sempre con attenzione i consigli dei miei allenatori”.