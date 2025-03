Juve, le statistiche in vista della partita della Fiorentina

Il sito ufficiale della Juventus ha pubblicato una nota sui bianconeri, parlando anche della partita con la Fiorentina.

Il sito ufficiale della Juve ha pubblicato una nota sui bianconeri. Ecco il comunicato: “Nessun pareggio nelle ultime otto partite della Fiorentina in campionato (4V, 4P); più in generale, dall’inizio del 2025 nessuna formazione ha pareggiato meno match dei viola in Serie A: uno in 11 gare (al pari del Monza). Sempre nel nuovo anno solare, solo Monza (otto) ed Empoli (sette) hanno perso più partite della Fiorentina nel torneo (sei, al pari di Hellas Verona e Parma). Dopo aver viaggiato a una media di 2.2 punti a partita nelle prime 14 gare giocate di questo campionato (9V, 4N, 1P), nelle successive 14 la media punti della Fiorentina è scesa ad appena 1.0 a incontro (4V, 2N, 8P). La Fiorentina ha conquistato almeno 45 punti dopo le prime 28 gare stagionali di Serie A solo per la seconda volta negli ultimi otto campionati disputati, dopo il 2021/22 (46, concluso in settima posizione)”.

Le altre statistiche

"Dopo la sconfitta contro l'Atalanta, la Juventus potrebbe perdere due partite di fila in Serie A per la prima volta dal febbraio 2024 (contro Inter e Udinese in quel caso). La Juventus ha vinto le ultime due trasferte di campionato contro Como e Cagliari, i bianconeri non ottengono tre successi di fila fuori casa in Serie A dal periodo tra dicembre 2023 e gennaio 2024. I piemontesi sono anche la formazione ad avere perso meno gare fuori casa in questo campionato (solo una su 13: 6V, 6N). La Juventus ha ottenuto meno di 53 punti dopo le prime 28 gare disputate in una stagione di Serie A per la prima volta dal 2010/2011, 41 in quell'occasione e torneo chiuso in settima posizione".