Brambilla: “Ora dobbiamo guardare la classifica”

Massimo Brambilla, allenatore della Juventus, ha detto la sua sui bianconeri, parlando anche della prossima partita.

Massimo Brambilla, allenatore della Juve Next Gen, ha detto la sua sui bianconeri. Ecco le sue parole: “Le due partite precedenti, che abbiamo perso, vanno analizzate al di là del risultato, perché abbiamo fatto prestazioni di alto livello. Le abbiamo riviste con lucidità, la stessa che abbiamo messo nella disamina dell’ultima vittoria. Non eravamo e non siamo assolutamente in calo, perché i ragazzi hanno giocato due ottime partite, e hanno poi raccolto nell’ultima. Adesso arriva un momento in cui la classifica la guardiamo, anche se va detto che in questo momento non è reale, perché non tutte le squadre hanno lo stesso numero di partite giocate e in queste settimane è cambiata due volte. Dobbiamo essere concentrati al massimo: abbiamo un mese e mezzo importante davanti a noi”.

Sulla gara

"Sarà una trasferta insidiosa, intanto perché è la seconda in pochi giorni, e poi perché il campo non è semplice, e il Latina vuole uscire dal periodo di difficoltà che sta attraversando. Questo è il genere di partite complicate, in cui per vincere devi sbagliare poco, in entrambe le fasi. Obiettivi? Dovevamo toglierci dall'ultimo posto e lo abbiamo fatto, poi ci siamo anche allontanati dai playout e infine ci siamo posizionati in una fascia più tranquilla della classifica: adesso l'obiettivo è guardare avanti, fare il massimo dei punti possibili e provare a entrare nella zona playoff".