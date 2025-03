Juve, Thiago Motta: “Totale fiducia da parte della società”

Le parole dell'allenatore della Juve Thiago Motta in conferenza stampa vista della sfida di Serie A contro la Fiorentina

Intervenuto in conferenza stampa in vista della sfida contro la Fiorentina, l’allenatore della Juve Thiago Motta ha detto: “A Firenze come sempre sarà una partita complicata, arrivano da una vittoria in Europa. Abbiamo fatto una buona preparazione per fare una grande partita. Abbiamo vinto tante partite fondamentali, altre invece non siamo riusciti. Domani sarà uguale, la prossima è sempre la più importante”.

Sugli infortunati: “Recuperiamo Rouhi, Savona e Conceicao”.

Sul suo futuro: “Dimissioni in caso di mancata Champions? Penso solo alla Fiorentina. Ho la totale fiducia da parte della società. Mi ha fatto molto piacere la vicinanza della proprietà. Siamo concentrati solo sulla Fiorentina. Più preoccupato per il mio futuro o per il quarto posto? Il mio futuro non è la priorità. La priorità oggi è la squadra, è la partita di domani. Nel nostro mestiere l’allenatore è sempre messo in discussione, è giusto che sia così. Io per primo mi metto sempre in discussione, faccio analisi quotidiane. La cosa più difficile ma importante è mantenere la calma e rimanere lucidi. Per capire dove possiamo migliorare. Questa è la strada. Fin qui abbiamo fatto tante cose bene, su altre possiamo fare meglio. La comunicazione con la società è costante. E mi ha fatto piacere la vicinanza della proprietà. Se ho parlato con Elkann? Non rispondo”.

“Veniamo da un risultato duro da digerire – ha aggiunto -. Contro l’Atalanta avevamo fatto 40 minuti fatti bene, anche se possiamo migliorare. Hanno giocato suoi nostri errori, abbiamo concesso tante ripartenze. Eravamo arrabbiati dopo la partita. Però si va avanti. Dobbiamo rialzarci subito. Dal primo allenamento vedo delusione e rabbia, c’è voglia di reagire subito”.

Motta ha poi continuato: “Abbiamo sempre la responsabilità di dare il massimo. I miei giocatori si sono sempre impegnati al massimo. A volte è andata come abbiamo preparato, altre volte no e l’avversario è stato superiore. Adesso siamo concentrati sulla prossima partita. Sarebbe sbagliato pensare a tutto il resto”.

Sulla Fiorentina: “Immagino che affronteremo la Fiorentina migliore. Hanno giocatori di qualità e un allenatore che sta facendo bene. All’andata avevamo fatto una delle migliori partite nostre, ma non avevamo ottenuto la vittoria per errori nostri. Domani dovremo essere la nostra migliore versione”.

Sulle critiche: “Guardo poco quello che si dice fuori. Ma rispetto tutte le opinioni. Con calma e lucidità analizzo la nostra realtà oggi. Contro l’Atalanta abbiamo affrontato una grande squadra. Anche noi abbiamo sbagliato tante cose. Dopo 3 minuti avevamo già concesso il primo contropiede. Poi dopo lo svantaggio abbiamo perso equilibrio e ci siamo sbilanciati. Domani dovremo essere molto attenti. Tifosi? Sono nel calcio da 25 anni, ho visto di tutto. Rispetto tutte le opinioni e rispetto soprattutto il tifoso, che va allo stadio per vedere una vittoria. Alla fine sta a noi. Mancano 30 punti. Dovremo dare il massimo. Lo stadio è un ambiente particolare ora, se è giusto o no non sta a me dirlo. Tutto però parte da noi”.

Chiosa finale su Locatelli: “Niente Nazionale? È un ragazzo che ci tiene molto ad andare in Nazionale, quando non va da un lato rispetta la decisione dell’allenatore e dall’altro dovrà approfittare per allenarsi e recuperare in questa sosta. Di sicuro non è contento di non andare, ma è un grande professionista e rispetta la decisione al 100%”.