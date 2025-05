Juve, le statistiche in vista del Bologna: la nota

ll sito ufficiale della Juventus ha pubblicato una nota sui bianconeri, parlando anche della sfida contro il Bologna.

Il sito ufficiale della Juve ha pubblicato una nota sui bianconeri. Ecco il comunicato: “Il Bologna ha subito soltanto sei gol (come la Fiorentina) da palla inattiva in questo campionato (solo il Napoli con tre ha fatto meglio); la Juventus, invece, è la squadra della parte alta della classifica (prime 10 posizioni) che ha segnato di meno da fermo (appena nove reti, cinque delle quali su rigore).

Il Bologna è sia la squadra che in questo campionato vanta più recuperi offensivi in seguito a pressing (242), sia la formazione che ha prodotto l’interruzione alta di più sequenze degli avversari (420).

In questa stagione, il Bologna ha un PPDA di 9.1 (rapporto tra i passaggi dell’avversaria permessi fuori dalla propria trequarti difensiva e il numero di azioni difensive fuori dalla trequarti difensiva), il più basso in Serie A; indice che mostra l’alto livello di pressing applicato dai rossoblù”.

Le altre statistiche

“I felsinei sono la squadra che ha guadagnato più punti da situazione di svantaggio in questa Serie A (17). I rossoblù non fanno meglio in questa statistica dalla stagione 2022/23 (20). La Juventus, invece, è quella della parte alta della classifica (prime 10 posizioni) che ne ha persi di più da posizione di vantaggio (19).

Il Bologna è la squadra che ha segnato più gol a seguito di una rimessa laterale in questo campionato: tre, inclusa la rete decisiva per la vittoria nell’ultima partita in casa contro l’Inter. Il Bologna ha il secondo migliore attacco del campionato nel secondo tempo con 36 reti all’attivo, meno solo dell’Inter (37).

Al contrario i rossoblù hanno segnato poco nel primo tempo: 16 gol, il 31% del totale, solo il Genoa (24%) conta una percentuale più bassa di gol realizzati nelle prime frazioni rispetto agli emiliani.

Il Bologna – con Genoa e Udinese – è una delle tre formazioni che hanno realizzato meno gol nei primi 15 minuti di gioco in questa Serie A (due a testa). Sfida tra due delle tre formazioni con il possesso palla medio più alto del campionato: 58.6% i bianconeri, 58.2% i rossoblù (soltanto l’Inter con 59.9% ha un dato migliore).

I bianconeri sono– al pari del Napoli – una delle due squadre che hanno chiuso il maggior numero di partite (16) senza subire gol in questo campionato: solo sei di questi 16 clean sheets sono arrivati in trasferta.

Da quando Igor Tudor siede sulla panchina bianconera (30ª giornata), la Juventus è l’unica squadra ad avere realizzato più di un gol da fuori area (due, Manuel Locatelli contro la Roma e Nicolás González contro il Monza); i bianconeri hanno tentato 27 conclusioni dalla distanza in questo periodo (come l’Empoli): meno solo di Lecce (37), Milan (31) e Como (28) in Serie A.

La Juventus – con Parma e Monza – è una delle tre squadre, a non avere ancora centrato il bersaglio su sviluppi di punizione (sia diretta che indiretta) in questo campionato; l’ultimo centro dei bianconeri da questa situazione di gioco è datato 20 maggio 2024 proprio al Dall’Ara contro il Bologna (Arkadiusz Milik, punizione diretta).

Madama ha segnato soltanto quattro gol a seguito di cross nel torneo in corso: solo Hellas Verona e Torino hanno fatto peggio (tre ciascuna). La Juventus ha subito il 42% dei gol (13/31) in questo campionato da sviluppi di palla inattiva, dei quali il 19% (6/31) a seguito di un corner: record negativo in entrambi i casi in questa Serie A.

Escludendo i calci di rigore, la Juventus ha segnato appena quattro reti su palla inattiva o sviluppo (come l’Empoli): solo il Monza (due) ha fatto peggio finora. Soltanto Verona e Monza (due ciascuna) hanno segnato meno gol di testa della Juventus in questo campionato (tre); i bianconeri hanno anche subito 10 reti di testa (come il Lecce), meno solo di Monza (18) e Torino (11) in questa Serie A”. Intanto ecco le parole di Tudor<<<