Juve, il legame tra lo stadio di Biella e la Vecchia Signora

Il sito ufficiale della Juventus ha pubblicato una nota sul legame tra il club bianconero e lo stadio di Biella "Pozzo La-Marmora".

Il sito ufficiale della Juveha pubblicato una nota sullo stadio di Biella, nuova casa delle Women. Ecco il comunicato: "C’è un feeling speciale tra il "Pozzo-La Marmora" e la Juventus. Lo stadio di Biella, scelto come nuova “casa” delle Juventus Women per la stagione 2023/2024, è stato spesso teatro in passato di diversi incroci tra la Juve e la Biellese. Una connessione che parte da molto lontano: se per le Women sarà una prima volta storica su questo terreno di gioco appena prenderà il via la Serie A, la stessa cosa non si può dire per la squadra maschile. Tra svariate amichevoli e qualche scontro in Coppa Italia, dal 1938 le sfide nell’impianto laniero tra i due team bianconeri - colori ufficiali anche per la stessa Biellese - sono state ben 31: con 29 vittorie juventine e 2 per i padroni di casa.

UNO STADIO RICCO DI STORIA Lo stadio, intitolato inizialmente solo ad Alessandro La Marmora, è stato inaugurato nel 1936 e da allora ha ospitato le gare della Biellese, una delle 100 squadre più antiche del calcio italiano. La società ha militato per anni in Serie C e attualmente disputa il campionato di Eccellenza. Dal 2008 l’impianto cambia il proprio nome, con la decisione di dedicare la struttura anche a Vittorio Pozzo (ex glorioso CT della Nazionale italiana capace di vincere due Mondiali tra il 1934 e il 1938, oltre all’Olimpiade di Berlino del 1936). LE AMICHEVOLI DEGLI ANNI 2000 Senza tornare troppo indietro nel tempo, nell’album dei ricordi vengono alla mente parecchi test match già a partire dagli anni 2000. Nell’anno del centenario della Biellese fu la Juventus di Marcello Lippi a presentarsi al "La Marmora" il 12 settembre del 2002 con lo Scudetto sul petto, fu l’ultima amichevole prima dell’inizio del campionato. La gara terminò 0-8, con doppiette di Del Piero, Di Vaio e le singole marcature di Salas, Zalayeta, Davids e Tudor. Il pomeriggio si trasformò presto in una festa, con le tribune gremite e un sodalizio tra le due società che portò alla riconferma dell’evento nelle stagioni future. La Juventus tornò a Biella in altre due occasioni da quella data: nel 2004 e nel 2005, sempre nel pre-campionato, sotto la guida di Fabio Capello, la squadra vinse le amichevoli per 5-0 e 6-2 davanti a spalti pieni in ogni ordine di posto.

DERBY PRIMAVERA CON IL GRAFFIO DI ILING-JUNIOR Pensando, invece, a un passato ancora più recente, nel campionato 2021/2022 il segno al "Pozzo-La Marmora" lo lasciò la Juventus Under 19. Per quella stagione il Torino Primavera giocò le proprie gare in casa nell’impianto biellese e una delle partite più emozionanti fu proprio il Derby del 29 gennaio. Trascinati da un giovanissimo Iling-Junior, autore di una doppietta, e anche dalle due reti di Bonetti, i bianconeri seppero imporsi 4-3, portando a casa tre punti speciali e importanti ai fini della classifica. Racconti storici che lasciano il sorriso e che speriamo possano essere dei portafortuna per le nostre ragazze. L’avventura nel nuovo stadio sta per cominciare!".

