Il futuro di Lois Openda sembra sempre più lontano da Torino. Arrivato con le aspettative di un grande colpo, il centravanti belga non è riuscito a lasciare il segno con la maglia della Juventus e, secondo quanto riferisce La Gazzetta dello Sport, sarebbe ormai fuori dai piani tecnici di Luciano Spalletti.

L’interesse dei club francesi

L’attaccante sarebbe finito nel mirino di diversi club francesi. Nello specifico il Lione, il Rennes e il Monaco

avrebbero già effettuato dei sondaggi con la dirigenza bianconera per valutare la fattibilità dell'operazione.

Al momento il nodo principale riguarda la formula del trasferimento. Una cessione a titolo definitivo appare al momento complicata, sia per la valutazione del cartellino sia per l'ingaggio del giocatore. Per questo motivo starebbe prendendo sempre più quota la soluzione del prestito oneroso, così da facilitare l'operazione e consentire al giocatore di rilanciarsi in altri palcoscenici. La Juventus resta dunque in attesa di una prima offerta ufficiale.