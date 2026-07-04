Come vi abbiamo raccontato nella giornata di ieri, il Bayern Monaco è tornato alla carica per assicurarsi le prestazioni di Gleison Bremer. Dopo i primi contatti esplorativi, stando a quanto riporta l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, il club bavarese sarebbe ora intenzionato a mettere sul tavolo una prima offerta da circa 30 milioni di euro. Una cifra considerata però distante dalla valutazione fissata dalla dirigenza bianconera, che si attesta intorno ai 40 milioni.

Tuttavia, la Vecchia Signora non considera il brasiliano incedibile a priori. Qualora a Torino dovesse giungere un’offerta ritenuta congrua da parte del club bianconero, la cessione potrebbe essere presa in serie considerazione. La società si garantirebbe infatti un importante tesoretto da reinvestire in sede di mercato.

Molto importante sarà anche la volontà di Gleison Bremer. Nelle scorse settimane, il classe 1997 aveva dichiarato di voler continuare il suo percorso con la maglia bianconera e di trovarsi molto bene a Torino. Una situazione che potrebbe però cambiare nel caso in cui mister Spalletti decida di voler puntare su altri profili per la propria difesa.