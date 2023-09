Verso Juve-Lazio: fischietto del match affidato a Maresca

L'ultimo ed unico precedente di Maresca in uno scontro diretto tra Juve e Lazio risale alla scorsa stagione durante i quarti di finale di Coppa Italia

Sarà il sig.Fabio Maresca della sezione di Napoli a dirigere la gara tra Juventus e Lazio. Il match andrà in scena sabato alle ore 15.00 presso un Allianz Stadium da tutto esaurito. Ai 41mila bianconeri infatti si aggiungeranno anche i circa 1.500 supporters che arriveranno dalla Capitale .

In carriera Maresca ha diversi precedenti con la Lazio che ha arbitrato in ben 23 occasioni, con un bilancio più che positivo in favore dei biancocelesti (si parla di 12 vittorie, 4 pareggi e 6 sconfitte). Considerando però solo gli scontri tra le due compagini l'unico precedente diretto risale alla passata stagione, durante il match di Coppa Italia (quarti di finale) che sorrise alla Juventus (grazie al colpo di testa di Bremer).