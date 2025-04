Juve, Sissoko: “Con la Roma vedo il tandem Vlahovic-Kolo Muani”

Sissoko ha parlato dell'attaccante della Juve, Vlahovic: per l'ex bianconero, la punta potrebbe essere proposta contro la Roma con Kolo Muani

Intervistato per TJ, Mohamed Sissoko ha parlato dell’attaccante della Juventus, Dusan Vlahovic, riproposto dal 1′ minuto con il Genoa alla “prima” di Igor Tudor sulla panchina. Ecco le sue parole: “Mi aspettavo che Tudor potesse rimettere subito titolare Vlahovic, lui ha bisogno di fiducia e l’allenatore è quello giusto in tal senso. Con queste condizioni, per me può dimostrare di più. Magari Tudor già a Roma può farlo giocare in tandem con Kolo Muani“.

Sissoko: “Con il cambio di guida tecnica molti giocatori torneranno a rendere”

Inoltre, sulla sfida tra bianconeri e giallorossi, l'ex Juve ha aggiunto: "Devo essere fiducioso sul finale di stagione, perché la Juventus è la Juventus. I giocatori sembravano aver perso la fiducia, per questo ci voleva un allenatore grintoso e di polso. Poi quando avvengono questi cambi, che io ho vissuto da calciatore, chi entra da fuori è già consapevole di quali siano le soluzioni per cambiare rotta. Vedrete che molti calciatori torneranno a rendere. Con la Roma sono sempre delle sfide difficili ed equilibrate, poi l'Olimpico è uno stadio molto caldo e il pubblico cerca sempre di trascinare i suoi giocatori. Per far risultato lì ci vorrà più cattiveria degli avversari, per questo sono convinto che la Juve farà bene".