Juve, Matteoni: “Tudor saprà aiutare Koopmeiners e Vlahovic”

Matteoni ha parlato dell'allenatore della Juventus, Tudor: per il giornalista, il tecnico ha le qualità per aiutare Koopmeiners e Vlahovic

Intervistato per TJ, Robert Matteoni ha parlato dell’aiuto che il neo tecnico della Juventus, Igor Tudor, potrebbe dare a Teun Koopmeiners e Dusan Vlahovic. Ecco le sue parole: “Come giocatore, Tudor ha dovuto affrontare diverse situazioni difficili nel corso della sua carriera. A volte era il risultato del suo temperamento, a volte era la frustrazione dovuta a una serie di infortuni, sfortuna e altre cose. Come allenatore è cosi più facile comprendere i problemi dei giocatori, come l’adattamento a un club nuovo e importante, o le fasi in cui non sono in forma e perdono fiducia, ecc. Tudor saprà sicuramente come aiutare questi giocatori a crescere, puntando innanzitutto sulla carta dell’aumento della loro autostima. Quando i giocatori hanno qualità come quelle menzionate, allora c’è sempre un modo per aiutarli a uscire dal tunnel dei problemi”.

Matteoni: “Tudor restituirà la giusta dose di dignità alla Juventus”

Inoltre, sull’allenatore della Juventus, il giornalista croato ha aggiunto: “Tudor è un ragazzo di temperamento e non c’è bisogno di spiegargli cosa è importante per la Juventus. Devi vincere perché è tutto ciò che conta. Soprattutto adesso che siamo nella fase finale e si vuole raggiungere l’obiettivo del quarto posto e della Champions League. E con ciò restituire la giusta dose di dignità a un grande club, che ha sempre bisogno di più poiché lo merita per la storia e gli investimenti”. Leggi anche le ultime indiscrezioni sul futuro di Vlahovic <<<