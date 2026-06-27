La Juventus è alla ricerca del prossimo portiere e la dirigenza bianconera è al lavoro su più fronti. Il preferito come vi raccontiamo da diverso tempo resta sempre il “Dibu” Martinez, ma al momento l’Aston Villa starebbe facendo muro alla richiesta della società bianconera. La Vecchia Signora, non vorrebbe spendere i 15 milioni richiesti dal club inglese e per tale motivo starebbe valutando delle alternative. Il primo nome in caso la trattativa per il portiere argentino non vada in porto, è quello di Gugliemo Vicario, attualmente in forza al Tottenham.

Gli aggiornamenti di Fabrizio Romano

Attraverso un video caricato sul proprio canale YouTube, Fabrizio Romano riporta le ultime novità in merito alla trattativa della Juventus per il “Dibu” Martinez. Qui sotto le sue parole:

"Il Dibu Martinez, tecnicamente, è il preferito. Posizione numero uno per la porta della Juventus. Ma al momento ancora dall'Aston Villa non arriva un ribasso come richiesto dalla Juventusper chiudere l'operazione Dibu Martinez. Quindi al momento, piace il Dibu? Sì. È al primo posto? Sì. C'è l'accordo con la Aston Villa? Ad oggi ancora no. Per questo resiste Vicario come opzione per la Juventus, con giocatore in uscita dal Tottenham che rimane una possibilità per la Juve, ma tutto passerà dal Dibu. Tutto dipenderà da cosa potrà accadere nel giro dei prossimi giorni, delle prossime settimane con il Dibu Martinez"