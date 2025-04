Juve, Cassano duro: “Anche contro il Genoa Vlahovic si è confermato una pippa allucinante”

Intervenuto su Viva El Futbol Cassano ha attaccato duramente Vlahovic, Koopmeiners e Nico Gonzalez per le loro prestazioni in Juve-Genoa

Intervenuto su Viva El Futbol Antonio Cassano ha detto: “Anche contro il Genoa Vlahovic si è confermato una pippa allucinante. Koopmeiners è improponibile, mentre Nico Gonzalez è il cugino di terza categoria del calciatore visto a Firenze. Sono loro che hanno condannato Motta. Tudor? È ancora troppo presto. Piuttosto giudico quei parassiti che hanno rotto il c…o a Motta”.

Juve, le parole di Adani

Lele Adani ai microfoni della Rai ha invece detto: "La prima indicazione che ha offerto Tudor è il pressing dei tre giocatori davanti. Koopmeiners irriconoscibile ancora? Chi lavora seriamente come Tudor ha pazienza perché mette la vita nel quotidiano e cerca di recuperare i giocatori che sono indietro e aggiungere a quelli che rispondono già. Uno di questi è Yildiz che è un gran talento sicuramente e quando si mette in proprio ha dribbling, tecnica, tiro, ha segnato sette gol ma ha fatto pochi assist e secondo me questo è un giocatore che deve migliorare nell'associazione con i compagni. Il numero 10 della Juventus, citando del Piero, sa giocare la palla con gli altri, sa scegliere bene, quando assistere o mettersi in proprio, quando accelerare o fare pause in campo, il numero dieci sa scegliere e in questo deve migliorare".