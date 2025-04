Juve, i risultati del settore giovanile: la nota

Il sito ufficiale della Juventus ha pubblicato una nota sui bianconeri, parlando anche del settore giovanile.

Il sito ufficiale della Juve ha pubblicato una nota sui bianconeri, parlando anche dei risultati del settore giovanile. Ecco il comunicato: “Con la selezione Under 19 femminile bianconera impegnata in questo weekend nelle Final Four Scudetto di categoria – qualificate per la finale dopo il pareggio in semifinale contro il Sassuolo – sono state altre due le squadre del nostro settore giovanile ad aver affrontato gare ufficiali: l’Under 17 femminile e l’Under 16 maschile. Di seguito il racconto di come sono andate le cose per le due squadre nell’ultimo fine settimana di aprile!”.

Le altre partite

“UNDER 17 FEMMINILE Altra vittoria nel campionato interregionale Under 17 femminile per la squadra bianconera allenata da mister Scarcella, grazie alla vittoria per 1-3 sul campo comunale di Bavari, in provincia di Genova, contro la Sampdoria femminile Under 17: a trovare la via del gol sono state Oddina, Volpini e Messa. UNDER 16 MASCHILE Finisce 1-1 la sfida affrontata dai giovani bianconeri guidati da mister Grauso in trasferta contro l’Hellas Verona e valida per gli ottavi di finale playoff del campionato nazionale Under 16: succede tutto nell’ultimo quarto d’ora, con Corigliano che regala il vantaggio alla Juventus e il successivo pareggio dei padroni di casa a una manciata di minuti dal termine del match”. Intanto ecco le parole di Nico<<<