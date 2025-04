Juve, Thuram: “Col Bologna sarà una partita decisiva”

Al termine della partita contro il Monza il centrocampista della Juve Thuram ha analizzato il match: le sue parole

Al termine della partita contro il Monza il centrocampista della Juve Thuram ha analizzato il match: “Siamo partiti molto bene nel primo tempo, abbiamo creato occasioni. Nel secondo tempo era più difficile difendere perché eravamo in 10. Yildiz è dispiaciuto per il rosso ma abbiamo vinto questa partita ed era questo l’importante. Bologna? Sarà una partita decisiva, come tutte quelle fino alla fine della stagione. Vogliamo andare in Champions e per farlo bisogna vincere più possibili”.

Juve, le parole di Tudor

In conferenza stampa Tudor ha quindi parlato del finale di stagione: "Io questa settimana parlerò solo di Bologna, per me è una bellissima sfida e un'opportunità per far vedere che siamo più forti. Lo stesso loro. Andremo forte e basta. Penso partita per partita, perché ci sono Bologna, Lazio, Udinese e Venezia. Ci prepariamo bene e vediamo che succede. Quando sento parlare di calcoli impazzisco, è una cosa che non serve a niente. Altre cose sono perdita di energia".