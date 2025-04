Juve, Nico Gonzalez: “Abbiamo tirato fuori tutto, pure i c….ni”

Intervenuto in conferenza stampa al termine della partita contro il Monza l’attaccante della Juve Nico Gonzalez ha detto: “Partita bellissima, nel secondo tempo con un uomo in meno dovevamo combattere e lo abbiamo fatto. Nel secondo tempo abbiamo tirato fuori tutto, denti, c….ni. Ora dobbiamo pensare al Bologna, che è una bella partita da giocare. Questa settimana siamo pronti, noi come il mister. Mancano 4 finali e vogliamo arrivare al nostro obiettivo. Ora dobbiamo fare di più perché mancano 4 partite e dobbiamo dare il massimo. Tudor lavora ogni giorno sulla testa, per il gruppo fa bene perché avevamo bisogno di quell’energia Il gol mi mancava tanto”.