Juve, i risultati del settore giovanile: la nota

Il sito ufficiale della Juventus ha pubblicato una nota sui bianconeri. Ecco il comunicato: “Sono state 7 le gare ufficiali andate in scena nel week-end del 12-13 aprile 2025. Gare che hanno visto coinvolte l’Under 19, l’Under 17 e l’Under 15 femminili e l’Under 17, l’Under 16, l’Under 15 e l’Under 14 maschili. Di seguito il racconto delle sfide appena citate! UNDER 19 FEMMINILE Un punto conquistato dalla squadra allenata da Marco Bruzzano in occasione del penultimo turno di regular season: all’Allianz Training Center di Vinovo le bianconere pareggiano 1-1 contro le pari età della Sampdoria. In gol, per la Juventus, Eleonora Ferraresi.

UNDER 17 FEMMINILE Grande successo per la squadra allenata da Luca Scarcella che si impone 0-7 in trasferta contro le pari età della Rhodense in occasione di un match del campionato interregionale di categoria. Decidono la sfida le doppiette di Battocchio, Giolo e Oddina e le reti di Formato, Campi e Del Piero. UNDER 17 MASCHILE In aggiornamento. UNDER 16 MASCHILE Sorride la squadra allenata da Claudio Grauso grazie al 2-0 sui pari età della Reggiana in occasione della dodicesima giornata del girone di ritorno del campionato di categoria. Decisive le reti nella ripresa di Brancato e Donati, entrambi subentrati a gara in corso. Di seguito il tabellino della partita”.

Le altre partite

“UNDER 15 FEMMINILE Vittoria rotonda per la squadra guidata in panchina da Mirko Lombardo che supera 0-5 in trasferta le pari età della Pro Sesto di un match del campionato interregionale di categoria. A decidere il match la doppietta di Solio e le reti di Rulfin – su rigore –, Boi e Santa. Under 15 femminile – Mister Lombardo | 13-04-2025 UNDER 15 MASCHILE Successo per 4-1 per la squadra allenata da Marcello Benesperi contro i pari età della Reggiana. A Vinovo i bianconeri chiudono in vantaggio per 3-1 la prima frazione, prima di consolidare il risultato nella ripresa con la definitiva quarta rete.

UNDER 14 MASCHILE Vittoria netta per la squadra allenata da Marco Pecorari che si impone 6-1 contro i pari età del Lecco in un match del campionato di categoria. A segno Nobile, autore di una doppietta, Monte, Modica ed El Aqir, quest'ultimo subentrando dalla panchina. Decisive le cinque reti dei bianconeri nel secondo tempo, dopo il momentaneo 1-1 al termine della prima frazione".