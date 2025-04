Zazzaroni: “La Juve proverà a portare Conte a Torino”

Ivan Zazzaroni ha parlato del futuro della panchina della Juventus: per il giornalista, il club bianconero insisterà per Antonio Conte

Dagli studi di Pressing, Ivan Zazzaroni ha parlato del futuro della panchina della Juventus. Ecco le sue parole: “La Juventus proverà in qualche modo a portare Antonio Conte a Torino. Al momento Conte non risponde al telefono: dovrà ragionare con De Laurentiis a fine stagione sui progressi e le risorse per il prossimo anno perché c’è la Champions sicura e poi lì si faranno le valutazioni. Io dubito che ADL lasci andare Conte nel caso in cui Conte volesse andare alla Juventus, con un contratto di due anni, poi se ci fossero altre opportunità che Conte ritiene importante a quel punto può succedere di tutto”.

Zazzaroni: “Credo poco alla permanenza di Tudor”

Il giornalista ha proseguito: “Io credo che Conte resterà a Napoli poi a maggio o giugno quando si metteranno a sedere e lui chiederà delle cose, e si metteranno d’accordo si va avanti, poi ci saranno delle resistenze potrebbe decidere diversamente ma alla Juventus che rimanga Tudor credo molto poco al momento. Tudor è stato preso per 4 mesi, è stato fatto un programma di emergenza per contrastare un momento molto difficile e hanno preso l’allenatore più praticabile in quel momento che accettava i 4 mesi senza progetti a lunga scadenza. È vero che se vinci tutte le partite hai la possibilità di essere confermato ma alla Juventus non è detto che i cambiamenti si limitano solo al tecnico, ci possono essere tante cose che possono cambiare alla Juventus non soltanto l’allenatore”. Occhi aperti, dunque. Non è Fantacalcio ma una realtà possibile.