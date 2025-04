Di Gennaro: “La Juve con Tudor sta giocando a calcio”

Antonio Di Gennaro, ex calciatore, ha detto la sua sulla Juventus, parlando anche del rendimento con Tudor.

Antonio Di Gennaro, ex calciatore, ha detto la sua sulla Juve. Ecco le sue parole a TMW Radio: “Dovrebbero proprio franare in maniera netta. Con Tudor la Juve ha ricominciato a giocare a calcio, si gioca più in verticale. E l’Atalanta è tornata quella che conoscevamo. Dovrebbero fare un filotto negativo queste due, per me sono le favorite. Il Bologna forse è l’unica che può rimanere ma deve pedalare forte. L’Atalanta però può andare a vincere a Milano contro questo Milan”.

Sul derby

“Poteva giocare con due punte ma poi gli mancavano i ricambi, si è abbassato quindi all’inizio e la Lazio è andata meglio come intensità. L’assenza di Dybala si è fatta sentite, poi Dovbyk non so, non mi sembra si sia migliorato tecnicamente. Ieri l’ho visto veramente poco nell’economia della squadra. Non mi ha mai entusiasmato per questo aspetto questo giocatore. Tudor per il futuro della Juve? Secondo me si, dobbiamo vedere come finisce. Poi c’è anche il Mondiale per Club, importante sotto l’aspetto economico ma anche di prestigio. Ha rimesso le cose a posto, i giocatori giocano nel loro ruolo e sono tornati a giocare anche un buon calcio. E ha lo spirito giusto”. Intanto ecco le parole di Canzi<<<