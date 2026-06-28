Il nome di Franck Kessié continua a rimanere in orbita Juventus. I bianconeri avrebbero manifestato il proprio interesse per il centrocampista ivoriano, e sarebbero disposti a proporgli un’offerta per riportarlo nel nostro campionato.

Molto dipenderà dal giocatore, se qualora Kessié decida di abbassare le richieste economiche e ridursi l’ingaggio che attualmente percepisce in Arabia, la Juve molto probabilmente affonderà il colpo per regalare a mister Spalletti un centrocampista in grado di innalzare il livello qualitativo della rosa.

Le parole di Franck Kessié

In un’intervista a La Gazzetta dello Sport, il giocatore ha parlato in merito al suo futuro. Leggiamo le sue parole:

“La Juventus? Si, si, se ne parla, ho visto. Io penso solo al Mondiale, ma aggiungo una cosa: sono un gran bel colpo. In forma, al Mondiale, e soprattutto svincolato, difficile chiedere di più. Per quello mi vogliono in tanti, hanno ragione. Però per altri 5 giorni sono un giocatore dell’Al Ahli di Gedda. Dopo la partita dei sedicesimi ci vediamo e ti dico qualcosa. Il mio agente sta lavorando, le chiamate sono tante, e ripeto, è normale: anche io mi prenderei in queste condizioni fisiche ed economiche!”.