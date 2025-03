Juve, i risultati del settore giovanile: la nota

Il sito ufficiale della Juventus ha pubblicato una nota sui bianconeri, parlando anche dei risultati del settore giovanile.

Il sito ufficiale della Juve ha pubblicato una nota sui bianconeri. Ecco il comunicato: “Sono state 4 le gare ufficiali andate in scena nel week-end del 15-16 marzo 2025. Gare che hanno visto coinvolte l’Under 17 e l’Under 15 femminili e l’Under 16 e l’Under 15 maschili. Di seguito il recap, squadra per squadra! UNDER 17 FEMMINILE Vittoria di misura in trasferta per la squadra di Mister Scarcella che, in occasione di un match del campionato interregionale, si è imposta 1-2 contro le pari età del Torino.

Di Grigolo e Oddina le reti delle bianconere. UNDER 16 MASCHILE Sei reti messe a segno dalla squadra allenata da Claudio Grauso sul campo dei pari età della Sampdoria: 2-6 per i bianconeri il risultato finale. Di Corigliano e di Paonessa le due doppiette, di Erdozain e di Santa Maria le altre due reti messe a segno dai nostri ragazzi. UNDER 15 FEMMINILE Successo netto per la squadra allenata da Mirko Lombardo in occasione di un match del campionato interregionale contro le pari età del Como: le bianconere si sono imposte 2-7 sul campo delle lariane grazie alle cinque reti messe a segno da Rulfin e alle marcature di Pepe e Brunero”.

Le altre gare

"UNDER 15 MASCHILE Vittoria esterna per 0-6 per la squadra allenata da Marcello Benesperi sul campo dei pari età della Sampdoria. Quattro le reti segnate dai bianconeri nel corso della prima frazione – da Pame, autore di una doppietta, da Salvai e da Tufaro – e due quelle messe a segno nella ripresa da Pipitò, anche lui autore di una doppietta. Con questa vittoria la Juventus sale a quota 52 punti dopo venti giornate di campionato, mantenendo saldamente la testa della classifica a nove lunghezze di vantaggio dal Parma attualmente secondo".