Juve, Giuntoli conferma Motta: niente dimissioni ma il futuro resta in bilico

Giuntoli ha confermato Motta sulla panchina della Juve ma il futuro resta un mistero: le ultime novità sui bianconeri

Il presente sembra certo, il futuro invece si vedrà. Si potrebbe riassumere così la delicata situazione della panchina della Juve, con Thiago Motta che nonostante la brutta sconfitta contro la Fiorentina è stato confermato dalla dirigenza bianconera. Giuntoli al termine della partita ha infatti detto: “In questi momenti dobbiamo restare tutti uniti. Siamo molto dispiaciuti per le due gare sotto livello ma siamo convinti di poterne uscire insieme, con Thiago Motta. Non ci sono obiettivi minimi e massimi, è un progetto che è partito da lontano e che stiamo continuando. Il nostro obiettivo è centrare la qualificazione alla prossima Champions League. È una situazione delicata, dobbiamo restare uniti”. Alcuni vorrebbero però una presa di coscienza da parte del tecnico bianconero e le sue dimissioni. Su questa possibilità Motta ha detto: “Dimissioni? Sarebbe troppo facile e non mi piacciono le cose facili. Abbiamo bisogno di vincere per raggiungere le prime 4 del campionato”.

Juve, le ultime novità sulla panchina

Al netto che la Juve riesca o meno a raggiungere il quarto posto in classifica, il futuro di Motta resta in forte bilico. Pensare di vedere il tecnico italo-brasiliano sulla panchina della Vecchia Signora anche nella prossima stagione sembra follia. Chi al suo posto? Tanti i nomi accostati ai bianconeri, da Pioli e Mancini fino a Gasperini e Conte. Per il momento però niente di ufficiale.