Juve, Di Gregorio: “Non vogliamo arrenderci, siamo con Motta”

Le parole del portiere della Juve Michele Di Gregorio in conferenza stampa al termine della partita contro la Fiorentina

Intervenuto in conferenza stampa al termine della partita contro la Fiorentina il portiere della Juve Di Gregorio ha detto: “Ci sentiamo male, come domenica con l’Atalanta. Siamo i primi a soffrire ed essere delusi, a sapere che prestazioni così non bastano e non sono all’altezza della Juventus. Ma l’unico modo per tirarci fuori dal momento è lavorando, compattando il gruppo. Non consideriamo la parola ‘arrenderci’ e questo tengo a precisarlo. La squadra non si arrenderà, sono momenti duri e difficili: parleremo per capire cosa ci sta mancando, siamo un gruppo e bisogna sapere tutti cosa pensano e quali sono le difficoltà. Ora c’è la sosta e per noi che non andiamo in Nazionale c’è tempo per pensare”.

Juve, le parole di Di Gregorio

Sulle parole nello spogliatoio: “Il direttore ha parlato cercando di darci come sempre la carica e la spinta. Piangersi addosso nel calcio e nella vita serve a poco, bisogna reagire. Di noi non ha parlato nessuno. La scossa deve venire da dentro ognuno di noi. Dobbiamo analizzarci come singolo e come gruppo. Seguiamo il mister, ciò che ci dice, le sue idee. Questo è un momento in cui compattarci, anche assieme all’allenatore e allo staff. La delusione e il dispiacere sono di tutti, non solo della squadra. Bisogna lavorare: ogni volta che c’è una difficoltà ho sempre lavorato più di prima. Soluzione? Io non ce l’ho, ma bisogna stare tutti insieme come ha detto il direttore. E riguarda tutti quelli che lavorano alla Continassa. Dobbiamo analizzarci e lavorare, è questa l’unica strada”. Nel frattempo arriva un colpo di scena per Kolo Muani: poco fa l’annuncio <<<