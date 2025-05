Juve, i risultati del settore giovanile: la nota

Il sito ufficiale della Juventus ha pubblicato una nota sui bianconeri, parlando anche dei risultati del settore giovanile.

Il sito ufficiale della Juventus ha pubblicato una nota sui bianconeri, parlando anche del settore giovanile. Ecco il comunicato: “Sono state tre le gare ufficiali andate in scena nel week-end del 17-18 maggio 2025. Gare che hanno visto coinvolte l’Under 19 e l’Under 17 femminili e l’Under 15 maschile. Di seguito il recap, squadra per squadra! UNDER 19 FEMMINILE Due su due in Coppa Italia Primavera per le fresche vincitrici dello Scudetto di categoria. Dopo la vittoria nella gara di esordio della fase a gironi sul campo dell’Hellas Verona, le bianconere vincono la prima gara casalinga della competizione superando 2-1 le pari età della Sampdoria grazie alle reti di Bellagente e Santarella”.

Le altre partite

"UNDER 17 FEMMINILE Roboante vittoria in occasione della quattordicesima giornata del Campionato Interregionale per la squadra allenata da Mister Scarcella. Le bianconere travolgono 6-1 le pari età del Parma a Garino – frazione di Vinovo in provincia di Torino – grazie alle reti di Battocchio, autrice di una doppietta, di Volpini, di Oddina, di Grigolo e di Campi. UNDER 15 MASCHILE Pari e patta per la squadra allenata da Marcello Benesperi contro l'Atalanta nella gara di andata dei quarti di finale play-off del campionato di categoria: al doppio vantaggio degli orobici firmato nel primo tempo da Percassi e Cappellato sono arrivate le marcature nella ripresa di Pipitò e Salvai. Due a due il punteggio finale".