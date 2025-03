Juve, i risultati dell’attività di base: la nota

Il sito ufficiale della Juventus ha pubblicato una nota sui bianconeri, parlando anche dei risultati dell'attività di base.

Il sito ufficiale della Juve ha pubblicato una nota sui bianconeri. Ecco il comunicato: “Sono stati tanti gli impegni che hanno visto coinvolte le nostre squadre dell’Attività di Base nell’ultima settimana, quella dal 10 al 16 marzo 2025: dai consueti test match con squadre professionistiche e dilettantistiche alle numerose gare ufficiali, passando anche per le esperienze vissute rispettivamente in Croazia, a Umago, dall’Under 11 di Andrea Cara e in Lombardia, a Vedano Olona in provincia di Varese, dall’Under 12 di Matteo Angaroni. Buona lettura!”.

Le altre gare

“LA SETTIMANA DELL’ATTIVITÀ DI BASE – DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ IL SABATO DELL’ATTIVITÀ DI BASE GARE UFFICIALI UNDER 13 (NIELLO) Campionato “Under 13 Pro” – Girone A Juventus-Atalanta 4-0 Autorete Autorete Mazza Fazzalari Allianz Training Center – Vinovo (provincia di Torino) UNDER 12 (CAVAGLIÀ) Campionato “Under 13” – Girone A Gassino San Raffaele U13-Juventus 1-7 (2-4 FIGC) Forroia Ligato Bosio Cavallaro Campo sportivo “Bertolini” – Gassino Torinese (provincia di Torino) Under 12 – Mister Cavaglià |

15-03-2025 UNDER 11 FEMMINILE (GIORDANO) Campionato “Pulcini 2° anno” – Girone O Don Bosco Rivoli M-Juventus 0-8 (0-4 FIGC) Porcu Barac Tosalli Barberio Under 11 femminile – Mister Giordano | 15-03-2025 UNDER 10 (FRANCISETTI) Campionato “Pulcini 2° anno” – Girone A Alpignano U11-Juventus 3-3 (4-4 FIGC) Farris Veltman Campo sportivo “Salvador Allende” – Alpignano (provincia di Torino) Under 10 – Mister Francisetti | 15-03-2025 UNDER 9 (GIGLIO) Campionato “Pulcini 1° anno” – Girone C Juventus-Mirafiori U10 7-3 Togola Mocellin Akhimien Verlezza Campo sportivo “Dino Marola” – Vinovo (provincia di Torino)”. Intanto ecco le ultime su Cambiaso<<<