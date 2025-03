Juve, esami strumentali per Cambiaso: le ultime novità

Le ultime novità sulle condizioni di Cambiaso dopo l'infortunio in Fiorentina-Juve: esami al JMedical per il terzino italiano

Nel finale di partita del match contro la Fiorentina Andrea Cambiaso è stato costretto a lasciare il terreno di gioco a seguito di un infortunio alla caviglia. Il giocatore della Juve è sembrato subito molto dolorante e in mattinata ha svolto gli esami strumentali al JMedical. Le sue condizioni non sono quindi ancora chiare ma Thiago Motta e Spalletti sono in ansia. Cambiaso è stato infatti convocato dal ct dell’Italia per i prossimi impegni della Nazionale ma ora la sua presenza sembra essere a forte rischio.

Juve, le ultime novità su Cambiaso

Già lo scorso gennaio Cambiaso è stato alle prese per diverse settimane con un problema alla caviglia e proprio per questo ora questo nuovo infortunio mette così in ansia il club bianconero. Ora bisognerà attendere l'esito degli esami per capire la gravità del problema, con la speranza che il terzino possa tornare a disposizione di Motta già al ritorno dalla pausa nazionali. Per quanto riguarda l'Italia, invece, difficile che Cambiaso possa rispondere alla convocazione: l'impressione è che il giocatore sia destinato a rimanere alla Continassa dove cercherà di recuperare al più presto in vista di un finale di stagione ricco di emozioni.