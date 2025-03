Juve, Rimedio: “Yildiz ha segnato più di Del Piero alla sua età”

Alberto Rimedio ha parlato dell'attaccante della Juve, Kenan Yildiz, comparando i suoi numeri a quelli di Alessandro Del Piero alla sua età

Intervistato per la DS, Alberto Rimedio ha parlato dell’attaccante della Juventus, Kenan Yildiz. Ecco le sue parole: “Deve sicuramente crescere la propria capacità di ricevere il pallone spalle alla porta, che ancora fa con una certa difficoltà, però la partita con il Genoa ha dimostrato come con Yildiz più accentrato possa rendere di più. Io considero poi un dato, io come riferimento uso sempre Del Piero perché secondo me Yildiz ha un talento enorme anche se naturalmente deve crescere ancora tanto, e a quell’età, all’età di Yildiz che compirà vent’anni a maggio, Del Piero in Serie A aveva segnato un gol di meno rispetto a Yildiz. Sette del turco contro i sei di del Piero. Ma nonostante la posizione che ricopre fa pochi assist”.

Rimedio: “Yildiz può incidere di più in posizione centrale”

Il giornalista ha proseguito: “Quando c’era Yildiz impiegato con Thiago Motta abbiamo sempre ipotizzato che forse sarebbe stato più opportuno tenero in una posizione più centrale. In realtà Thiago Motta che lo vedeva in allenamento tutti i giorni, ha sempre ritenuto che Yildiz dovesse tenere come riferimento la corsia laterale per poi accentrarsi o a destra o a sinistra, perché giocava sia dall’una che dall’altra parte. In realtà in posizione un po’ più centrale io credo che abbia la possibilità di incidere di più intanto perché ha una maggiore libertà di movimento, può andare a cercare la posizione migliore”. Leggi anche la rassegna stampa di oggi sulla Juventus <<<