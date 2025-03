Rassegna stampa – La Juve ha deciso: ora Yildiz non si tocca più

Dalla posizione di Yildiz fino alla lotta scudetto tra Inter e Napoli: tutte le principali notizie sulla Juve e non solo

Oggi è lunedì 31 marzo 2025 e la redazione di Juvenews.eu vi augura una buonissima giornata. Andiamo alla scoperta delle principali notizie sulla Juve e non solo

La Gazzetta dello Sport

La Gazzetta dello Sport titola: “L’Inter va, resiste Conte”. E ancora: “L’Atalanta cade, è uno scudetto per due”. In alto: “Monza la B è vicina. Oggi sfida verità tra Lazio e Toro”. In taglio basso: “Bagnaia prima festa. Ducati sono 20 di fila”. e “Ginnastica, altre ombre. Nuove intercettazioni: Raffaeli umiliata”.

Corriere dello Sport

Il Corriere dello Sport apre con la corsa scudetto: “Conte addosso”. E ancora: “Inzaghi batte 2-1 l’Udinese Antonio piega 2-1 il Milan. Scatto Inter ma il Napoli rimane a -3”. In basso: “Magico Franchi. Viola, lezioni anche a Gasp: 1-0” e “Marquez a terra. Fa festa Bagnaia”.

Tuttosport

“Conte non molla”, questo il titolo di Tuttosport che continua: “L’Inter vince tra i brividi. Il Napoli però manda a picco il Milan e resta a -3”. In taglio alto: “Juve, ora Yildiz non si tocca più. Dopo il gran gol di Genoa e i significativi intervenuti della proprietà”. A lato: “Lazio-Toro con il Chelsea su Milinkovic”. In basso: “Super Kean. Ciao Atalanta: Firenze vuol dire fiducia” e “Pecco c’è! E riaccende il Mondiale”. Nel frattempo arriva un aggiornamento sulla panchina bianconera: Mancini alla Juve? Di Marzio sgancia la bomba <<<