Ergulen: “Il rapporto tra Motta e Yildiz era compromesso”

Inanc Ergulen, giornalista turco, ha detto la sua sulla Juventus. Ecco le sue parole a TMW: “Motta e la gestione di Yildiz? Naturalmente in Turchia si è parlato molto del fatto che Thiago Motta non desse una vera chance a Kenan. Le prestazioni di Yildiz in Nazionale sono sempre esaltanti e anche la stampa turca ha seguito quindi con attenzione la sua situazione alla Juve: non possiamo dire che abbia giocato poco, ma è stato schierato spesso fuori ruolo. Nonostante sia un’ala sinistra, Motta preferiva utilizzarlo infatti come ala destra. C’è un episodio specifico che ci ha colpiti particolarmente: quando Thiago Motta ha detto a Yildiz in allenamento: ‘Chi ti credi di essere? Non sei Messi!’. Se Yildiz ha giocato poco e fuori ruolo, è colpa di Thiago Motta, con cui il feeling non è mai decollato. Abbiamo visto com’è andata a finire…”.

"Tudor? La Juventus è entrata in una nuova era con Igor Tudor. Il croato è un tecnico che conosciamo molto bene qui in Turchia. Ha competenze e abilità importanti. La Champions League con lui non deve essere un sogno. Sono convinto che anche Kenan ritroverà se stesso in questo finale di stagione e potrà essere il protagonista di questa scalata europea della Juve".