Juve, Rimedio: “La squadra non sembra credere in ciò che fa”

Alberto Rimedio ha parlato del momento della Juve in stagione: per il giornalista, la squadra sembrerebbe aver perso totalmente di fiducia

Dagli studi della Domenica Sportiva, Alberto Rimedio si è espresso sulla Juventus a seguito dell’ultima sconfitta contro la Fiorentina. Ecco cosa ha detto: “Nelle ultime due sconfitte così pesanti contro l’Atalanta e contro la Fiorentina non c’è mai stata la reazione e questo dovrebbe fare parte un po’ del DNA della Juventus. Io credo che veramente i calciatori non credano più in quello che stanno facendo. L’impressione è questa che siano totalmente svuotati. Si è parlato molto ed utilizzato molto spesso la parola empatia per dire che non ci sarebbe empatia tra Thiago Motta e i suoi calciatori ma io questo non lo so, ma vedendo quello che succede in campo l’impressione è che comunque Motta non sia riuscito a trasmettere le sensazioni positive, l’idea di calcio che lui avrebbe voluto”.

Rimedio: “Thiago Motta non è riuscito a trasmettere la sua idea di gioco”

Il giornalista ha proseguito: “Io credo che Motta abbiamo voluto trasmettere un’idea di gioco senza riuscirci nel senso che per certi versi quello che sta succedendo alla Juventus mi ricorda un po’ quello che è successo alla nazionale all’ultimo europeo: Spalletti aveva un’idea di calcio e ha provato a trasferirla alla squadra che però non ha assorbito e di conseguenza all’Europeo è andata in quel modo”. Leggi anche le ultime indiscrezioni sul futuro del tecnico della Juventus <<<