Juve, Sabatini duro: “Tanti saluti a Thiago Motta e Giuntoli. Fallimento epocale”

Ennesima serata da dimenticare per la Juve di Thiago Motta, battuta 3-0 dalla Fiorentina. I bianconeri sono così scesi al quinto posto in classifica e ora nelle ultime 9 partite di Serie A dovranno lottare punto su punto per conquistare la qualificazione alla prossima Champions League. Nonostante i risultati deludenti, però, Giuntoli ha confermato l’allenatore bianconero, dichiarando davanti a tutti di voler continuare insieme il progetto.

Juve, le parole di Sabatini

Intervenuto su calciomercato.com il giornalista Sandro Sabatini ha detto: "Benvenuti allo Juve Park dove si diverte la Fiorentina, dopo l'Atalanta una settimana fa. Tanti saluti a Thiago Motta e Giuntoli, gemelli diversi di un fallimento che per la storia bianconera rischia di diventare epocale. Ma almeno stavolta il direttore sportivo passa in secondo piano, perché l'imputato principale è l'allenatore che ormai sembra incapace di guidare la squadra sia nelle scelte di formazione che tattiche, sia nelle correzioni di modulo che nei cambi. È stata una partita senza storia, giocata bene da una Viola fresca e malissimo da una Juventus appassita nei suoi problemi che – attenzione – in generale non possono essere ricondotti solo a Thiago Motta che dalla presunzione ormai è passato alla confusione. Ma in particolare, assolutamente sì. Perché a ripensare sia alla formazione di partenza che all'assortimento in panchina, non si capisce nulla delle scelte tecniche".