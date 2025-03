Juventus, con Motta è finita: "Il prossimo allenatore sarà..."

Juventus, il nuovo allenatore chi sarà? Thiago Motta è in bilico: il borsino

La Juventus perde ancora. E lo fa in maniera gravissima. La sconfitta contro la Fiorentina non ha un valore solo di classifica, ma anche simbolico. Diciamolo molto chiaramente: la stagione è già terminata. E visto l’andazzo, crediamo seriamente che la squadra abbia già mollato Thiago Motta. Su questo ovviamente non possiamo avere certezze di alcun tipo. Ma parliamo prima da tifosi e poi da giornalisti. In questo senso sì, che non abbiamo dubbi. Thiago Motta viene confermato da Giuntoli ma l’impressione è che il progetto sia già terminato. E presto o tardi, tutto dovrà prendere un’altra direzione. Qualcuno sta mettendo in discussione proprio le capacità di un tecnico che a Bologna sembrava un genio. E invece, Italiano, sta dimostrando che forse… non era così. O almeno, non può essere così alla Juventus. Dove vincere è un imperativo. E lottare a stento per il quarto posto, fuori da tutto, ovviamente non è accettabile. E allora, noi abbiamo realizzato un borsino con i nomi di chi potrebbe arrivare sulla panchina bianconera il prossimo anno: scorriamolo insieme partendo dal meno probabile per arrivare via via al più probabile <<<