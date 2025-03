Juve, il ricordo della partita con la Fiorentina del 2001

Il sito ufficiale della Juventus ha pubblicato una nota sui bianconeri, parlando anche della partita con la Fiorentina.

Il sito ufficiale della Juve ha pubblicato una nota sui bianconeri, parlando anche della gara con la Fiorentina. Ecco il comunicato: “Zidane mattatore di giornata al Franchi e autore del primo gol. Seguono il raddoppio di Tudor, il momentaneo 1-2 sul finale di primo tempo (Marco Rossi accorcia le distanze per i viola), e il gol che chiude definitivamente la gara, messe a segno da Trezegol, abile ad avventarsi come un falco su una punizione di O’Neill con un colpo di testa che non lascia scampo a Toldo. A voi gli highlights di quella sfida! COME LA RACCONTA HURRA’? A Firenze tre capolavori I bianconeri non mollano la rincorsa al tricolore e vanno ad espugnare d’autorità il campo della Fiorentina. Zidane, Tudor e Trezeguet: gol pesanti. Firenze, città di calcio e arte. E al Franchi la Juventus firma tre capolavori che permettono di continuare a sperare”.

Sulla gara

“Un successo meritato, frutto di un mix di fantasia e grinta. I colpi di genio di Zidane e Trezeguet, la solita “incornata” di Tudor, la caparbietà di O’Neill, Paramatti e Birindelli, puntuali all’appuntamento. Anche la mezza delusione per l’esilio che sfida con la Roma non lascia il minimo contraccolpo psicologico negli spogliatoi e gli uomini di Carlo Ancelotti si rimettono subito in marcia. La Juventus parte forte, ma a metà del primo tempo, grazie a Zidane e Tudor, recupera lo svantaggio del gol di Rossi, prima di sigillare il successo con Trezeguet. Neppure il palo di Rossi, prima di andare al riposo, riesce a far paura. Il vantaggio tiene fino al 90’. Anzi, cresce ancora, vissuto su vette di serenità, in casa bianconera, da dove si guarda e si continua a sperare”. Intanto ecco le parole di Zazzaroni<<<