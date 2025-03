Zazzaroni: “Juve? Motta sta subendo forti pressioni”

Ivan Zazzaroni, giornalista, ha detto la sua sulla Juventus, parlando anche della posizione di Thiago Motta.

Ivan Zazzaroni, giornalista, ha detto la sua sulla Juve. Ecco le sue parole sul Corriere dello Sport: “Riflettevo: se anche Motta e Conceiçao potessero dire quello che pensano veramente ci divertiremmo non poco. Sergio, peraltro, qualche concessione al carattere fumantino (qui la passione per il sigaro non c’entra) ogni tanto la regala. Da giovedì le cose per loro sono ulteriormente peggiorate”.

Su Motta

“L’uscita della Roma dall’Europa League, oltretutto per mano di una spagnola (so per certo che Ranieri non ripeterebbe le stesse cose sul rosso a Hummels dopo che ha rivisto l’intervento del tedesco su uno schermo più grande di uno smartphone) (…). Juve e Milan sono perciò a rischio fallimento stagionale: una delle due è destinata a piangere lacrime amare e non è da escludere che possano disperarsi entrambe. Il clima di Torino e Milano non aiuta. Da qui a metà maggio, proprio per effetto dei risultati (negativi) ottenuti, tanto Motta quanto Conceiçao saranno sottoposti a fortissime pressioni supplementari sia interne, sia esterne”. Intanto ecco le parole di Motta<<<