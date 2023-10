Juve, il riassunto del giorno: parlano Llorente e Serena

Per la Juventusè un giorno importante, questa ser ci sarà la sfida Scudetto con il Milan. Serena, ex calciatore, ha detto la sua: "Ci sono defezioni da entrambe le parti. Per il Milan peserà non poco l’assenza di Maignan, spesso è lui a dare il via alla costruzione dal basso dei rossoneri, o a far partire i contropiedi innescando gli esterni con i suoi lanci millimetrici. Non ci sarà neanche Theo, e sappiamo quanto sia importante per il Milan il settore di sinistra: è li che ha costruito molte delle sue vittorie.