Le probabili formazioni di Milan-Juve: difesa da rifare per Allegri

Terminata la pausa nazionali manca ormai poco all'inizio del match tra Milan e Juve . I bianconeri si preparano a un big match fondamentale che li vedrà sfidare i primi in classifica: vincere non sarà facile ma non sono ammessi altri passi falsi. Andiamo alla scoperta delle due probabili formazioni .

Tante assenze da una parte e dall'altra, con i rossoneri che dovranno schierare Mirante tra i pali. In difesa spazio a Calabria, Thiaw, Tomori e Florenzi , con Musah, Adli e Reijnders a centrocampo. In attacco pronto il tridente composto da Pulisic, Giroud e Leao .

In casa Juve tanti problemi in difesa per Allegri, che dovrà fare a meno di Danilo e Alex Sandro. Assenti anche Pogba e Fagioli, mentre è ancora in dubbio Chiesa. Nel 3-5-2 bianconero ci sarà quindi Szczesny, con Gatti, Bremer e Rugani a comporre la linea di difesa. Sulle fasce pronti Weah e Kostic, con McKennie, Locatelli e Rabiot a centrocampo. Tandem d'attacco composto da Milik e Vlahovic.