Llorente consiglia: “Hojbjerg è un leader, quello che serve alla Juve”

Intervistato da La Gazzetta dello Sport l'ex Juve Llorente ha parlato di Vlahovic: "Sono un suo estimatore, anche perché so con quanta pressione deve convivere il nove della Juve. Dusan è giovane e per la sua età ha fatto bene, ha segnato 4 gol nelle prime giornate. Pure io non lo avrei scambiato con Lukaku. Milik? Arek, forse perché è stato sfortunato con gli infortuni, a volte viene sottovalutato. Invece ha un gran tiro di sinistro ed è bravissimo anche a rifinire l’azione".