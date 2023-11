Juventus, il riassunto del giorno: parlano Chiesa e Pirlo

Per la Juventusè un momento di pausa, grazie alla sosta Nazionali. Per Chiesa, invece, non c'è riposo, visto che il bianconero scenderà in campo con la Nazionale. Ecco le sue parole: "Meglio da esterno in Nazionale o in mezzo nella Juve? Io preferisco giocare: l’obiettivo è quello, dimostrare quanto valgo. L'obiettivo per domani sera è una partita da impegno massimo: dobbiamo vincere ed è una grandissima responsabilità doverci qualificare. Servirà giocare bene, raggiungendo a qualunque costo il risultato.