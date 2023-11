Juve, Chiesa: “Io come Sinner? E’ una cosa che devo dimostrare”

Nel corso della conferenza stampa dell'Italia, Federico Chiesa ha risposto al c.t Luciano Spalletti. Questi avrebbe confrontato l'attaccante della Juventus a Jannick Sinner, campione italiano di tennis. Ecco cosa ha risposto Chiesa in tal merito: "Lo ringrazio, ma devo dimostrarlo domani: parla il campo. Meglio da esterno in Nazionale o in mezzo nella Juve? Io preferisco giocare: l’obiettivo è quello, dimostrare quanto valgo. L'obiettivo per domani sera è una partita da impegno massimo: dobbiamo vincere ed è una grandissima responsabilità doverci qualificare. Servirà giocare bene, raggiungendo a qualunque costo il risultato".