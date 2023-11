Pirlo: “Juventus-Inter? Non mi interessa. Preferisco vedere la Serie B…”

Andrea Pirlo, ex giocatore e allenatore della Juve, si sarebbe dichiarato disinteressato alle sorti della sua vecchia squadra contro l'Inter

Tra i vari argomenti discussi durante la sua partecipazione all'evento Orientamenti 2023 a Genova, Andrea Pirlo avrebbe glissato sulla domanda relativa a Juventus-Inter. Nonostante i suoi lunghi anni trascorsi nell'ambiente bianconero, in particolare con calciatore alla corte di Antonio Conte e Massiliano Allegri, Pirlo avrebbe preferito none esprimersi sul match. Addirittura, l'allenatore della Sampdoria preferirebbe attenzionare le partite delle avversarie in cadetteria.