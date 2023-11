Juventus, il riassunto del giorno: parlano Capello e Bonucci

Dalle parole di Capello sulla nuova Juventus alle dichiarazioni di Bonucci sul passato: tutte le notizie sui bianconeri.

Per la Juvesono giorni di attesa in vista della prossima sfida con il Cagliari. Capello, ex bianconero, ha parlato di Madama: "La Juventus di Firenze ha mostrato spirito, compattezza, solidità, voglia di correre e aiutarsi. E’ stata squadra. Io ho visto una squadra, la Fiorentina, che ha cercato di attaccare, ma non ha trovato spazi e probabilmente ha patito l’assenza di un giocatore di fantasia, imprevedibile. E un’altra, la Juventus, che ha disputato un’ottima prova difensiva sfruttando le caratteristiche dei propri centrali. Rugani e Gatti non sono molto agili, si esaltano in area e infatti di testa le hanno prese tutte loro due e Bremer contro la Fiorentina.

Max viene snobbato e criticato perché non segue il vangelo. Ma in realtà non esiste un sola religione nel calcio. Bisogna smetterla di parlare di difensivismo. Qualsiasi allenatore vorrebbe giocare novanta minuti all’attacco, ma poi deve fare i conti anche con i propri giocatori e con quelli degli avversari. Non subire reti è un punto di forza, la base su cui costruire. La differenza tra l’Inter, che è di un altro livello, e la Juventus è che i nerazzurri prendono pochi gol come i bianconeri, ma poi hanno tanta qualità e infatti segnano molto di più".

Anche Bonucci ha detto la sua: "Potrei rispondere che sono qui per giocare la Champions League con l'Union Berlino, però per rispetto e perché non mi sono mai nascosto dico che la Juventus ha grandi possibilità di vincerlo. E io sarei contento per i miei compagni e lo sarei altrettanto per la storia della Juventus. Sapete tutti che mi sarebbe piaciuto finire la carriera alla Juventus, non è stato possibile e tutti sapete la motivazione".

