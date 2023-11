Bonucci: “La Juventus ha grandi possibilità di vincere lo Scudetto”

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Napoli, il difensore dell'Union Berlino Leonardo Bonucci ha parlato così della lotta Scudetto in Serie A:

"Potrei rispondere che sono qui per giocare la Champions League con l'Union Berlino, però per rispetto e perché non mi sono mai nascosto dico che la Juventus ha grandi possibilità di vincerlo. E io sarei contento per i miei compagni e lo sarei altrettanto per la storia della Juventus. Sapete tutti che mi sarebbe piaciuto finire la carriera alla Juventus, non è stato possibile e tutti sapete la motivazione".